Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 декабря

Умерли более 1600 человек.

На утро 7 декабря в Кемеровской области ещё у 358 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 69, Новокузнецк — 69, Белово — 26, Прокопьевск — 26, Анжеро-Судженск — 25, Междуреченск — 24, Юрга — 19, Осинники — 18, Калтан — 14, Мыски — 13, Киселёвск — 7, Топкинский округ — 7, Гурьевский округ — 5, Тайга — 4, Новокузнецкий район — 4, Яйский округ — 4, Берёзовский — 3, Юргинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Мариинский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Беловский округ — 1, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Тисульский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1960 года рождения из Тисуля, мужчина 1954 года рождения из Новокузнецка и женщина 1954 года рождения из Новокузнецка. У них у всех также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, у двоих новокузнечан болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 76 958 случаев коронавируса: 5 460 человек получают медицинскую помощь, 69 896 выздоровели, 1 602 скончались.