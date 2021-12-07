ЧП при строительстве «Кузбасс-Арены»: пострадали двое рабочих

В минстрое прокомментировали случившееся.

В Кемерове во время работ по строительству спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» получили травмы двое рабочих.

Как сообщили в пресс-службе минстроя Кузбасса, работы велись с нарушением правил эксплуатации подъёмника. Для безопасности его требуется устанавливать на выносные опоры и использовать в процессе страховочные пояса.

«Предварительно выносные опоры были установлены на утрамбованный снег, что привело к их соскальзыванию с подкладок. Работники были в защитных касках и со страховочными поясами, но в процессе подъёма отстегнули пояса от люльки, что и привело к падению при перемещении стрелы вышки», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что все рабочие прошли инструктаж по технике безопасности.

В настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При этом специалисты МЧС и врачи исключили повреждения арматурой.