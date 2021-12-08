Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 8 декабря в Кемеровской области ещё у 356 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 65, Новокузнецк — 62, Прокопьевск — 30, Белово — 25, Междуреченск — 22, Юрга — 20, Осинники — 19, Анжеро-Судженск — 18, Калтан — 13, Мыски — 12, Киселёвск — 10, Топкинский округ — 8, Берёзовский — 7, Тайга — 7, Новокузнецкий район — 7, Гурьевский округ — 6, Яшкинский округ — 6, Яйский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Кемеровский округ — 2, Мариинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Беловский округ — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1958 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1954 года рождения из Кемерова, мужчина 1970 года рождения из Чебулинского муниципального округа и женщина 1955 года рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 77 314 случаев коронавируса: 5 551 человек получает медицинскую помощь, 70 157 выздоровели, 1 606 скончались.