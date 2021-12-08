Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе более 700 классов в школах перевели ...

В Кузбассе более 700 классов в школах перевели на «дистанционку»

08 декабря 2021 в 18:05

Причиной стали вирусные заболевания.

В Кемеровской области продолжают частично закрывать школы и детские сады на карантин. Так, в настоящее время полностью на онлайн-обучении находятся более 50 школ из 15 территорий Кузбасса.

«По оперативным данным, на 8 декабря в регионе 764 класса из 161 школы перешли на дистанционное обучение. Кроме того, полностью перешли на онлайн-обучение 52 школы в 15 территориях региона. В дошкольных образовательных организациях 162 группы закрыто на карантин», — сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

В министерстве отметили, что основной причиной введения карантина стали сезонные вирусные заболевания у детей.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 декабря
Content rian 5774233.hr .ru 1
ЧП при строительстве «Кузбасс-Арены»: пострадали двое рабочих
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 декабря
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 декабря

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?