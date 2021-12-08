В Кузбассе более 700 классов в школах перевели на «дистанционку»

Причиной стали вирусные заболевания.

В Кемеровской области продолжают частично закрывать школы и детские сады на карантин. Так, в настоящее время полностью на онлайн-обучении находятся более 50 школ из 15 территорий Кузбасса.

«По оперативным данным, на 8 декабря в регионе 764 класса из 161 школы перешли на дистанционное обучение. Кроме того, полностью перешли на онлайн-обучение 52 школы в 15 территориях региона. В дошкольных образовательных организациях 162 группы закрыто на карантин», — сообщили в пресс-службе министерства образования Кузбасса.

В министерстве отметили, что основной причиной введения карантина стали сезонные вирусные заболевания у детей.