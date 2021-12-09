Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 декабря

Умерли пять человек.

На утро 9 декабря в Кемеровской области ещё у 355 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 67, Новокузнецк — 61, Прокопьевск — 31, Белово — 28, Междуреченск — 22, Осинники — 21, Анжеро-Судженск — 18, Юрга — 16, Киселёвск — 13, Калтан — 12, Мыски — 12, Берёзовский — 9, Новокузнецкий район — 8, Яшкинский округ — 6, Гурьевский округ — 4, Топкинский округ — 4, Беловский округ — 3, Кемеровский округ — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Мариинский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1935 года рождения, женщина 1939 года рождения, женщина 1957 года рождения, мужчина 1966 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Они проживали в Кемерове, Тисульском муниципальном округе, Новокузнецке и Междуреченске. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 77 669 случаев коронавируса: 5 649 человек получают медицинскую помощь, 70 409 выздоровели, 1 611 скончались.