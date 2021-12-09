Власти Кемерова потратят почти 12 миллионов на благоустройство Кировского района

Объявлен аукцион.

Кемеровские власти ищут подрядчика, который займётся содержанием объектов озеленения и элементов благоустройства Кировского района в новом году.

Согласно информации об электронном аукционе на портале госзакупок, речь идёт о зимнем (с 1 января до 15 апреля) и летнем (с 16 апреля по 15 октября) содержании районных объектов. В этот перечень попали:

прогулочный бульвар по улице 40 лет Октября;

набережная Томи, сквер у АТС по улице Леонова;

все пешеходные дорожки, газоны, садовые диваны, цветочные ваз и многое другое.

Также работы включают уборку мусора с газонов; очистку детских площадок и спортивных объектов, включая скейт-парк на улице Инициативной, от снега, наледи и мусора и многое другое.

Стартовая цена контракта — 11 828 581 рубль. Заявки принимаются до 16 декабря, аукцион состоится 20-го.