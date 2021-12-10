Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 10 декабря в Кемеровской области ещё у 356 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 70, Новокузнецк — 55, Междуреченск — 31, Белово — 30, Ленинск-Кузнецкий — 26, Прокопьевск — 20, Юрга — 19, Осинники — 18, Анжеро-Судженск — 17, Промышленновский округ — 13, Мыски — 9, Полысаево — 7, Новокузнецкий район — 6, Калтан — 5, Тайга — 4, Беловский округ — 4, Гурьевский округ — 4, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Топкинский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Мариинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яйский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1971 года рождения из Полысаева, мужчина 1938 года рождения из Новокузнецка, женщина 1956 года рождения из Кемерова и женщина 1973 года рождения из Крапивинского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 78 025 случаев коронавируса: 5 748 человек получают медицинскую помощь, 70 662 выздоровели, 1 615 скончались.