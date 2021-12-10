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Стали известны сроки отмены автобусов ПАЗ в Кемерове

10 декабря 2021 в 16:42

Городские власти рассказали подробности.

Власти Кемерова рассказали о предстоящей транспортной реформе, в ходе которой с городских дорог исчезнут маршрутные такси. Ожидается, что переход будет поэтапным и займёт несколько месяцев, поэтому горожане успеют привыкнуть ко всем изменениям.

Сначала перемены коснутся маршрутов, которые обслуживает АО «Кемеровская транспортная компания». Это маршрутки 2т, 3т, 7т, 8т, 9т, 13т, 16т, 31т, 37т, 48т, 74т, 78т, 81т, 83т, 144т. С января их заменят на большие автобусы, а также поменяются номера маршрутов.

Ещё через несколько месяцев отменят и другие маршрутки. Все изменения планируют провести поэтапно до 1 апреля 2022 года. Планируется, что вместо 291 единицы маленьких автобусов ПАЗ на улицах Кемерова будут работать 189 автобусов большой вместимости.

«Пассажирам, которые привыкли пользоваться этими маршрутами, помогут сориентироваться специальные плакаты, где будут обозначены старая и новая нумерация маршрутов. Такие плакаты разместят на остановках и в салонах общественного транспорта», - сообщили в мэрии.

В период перемен в УЕЗТУ будет работать усиленная диспетчерами многоканальная «горячая линия» по телефону 57-46-57.

Отмечается, что этими автобусами смогут пользоваться пассажиры льготных категорий, школьники и учащиеся, которые имеют скидку на проезд по транспортной карте. Соответственно, такие маршруты будут субсидироваться в установленном порядке из городского бюджета.

В дальнейшем власти планируют приступить к модернизации сети и подвижного состава городского электротранспорта.

 

Фото: kemerovo.ru


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