Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 11 декабря в Кемеровской области ещё у 359 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 71, Новокузнецк – 60, Междуреченск – 32, Ленинск-Кузнецкий – 29, Юрга – 20, Белово – 19, Осинники – 18, Анжеро-Судженск – 16, Прокопьевск – 14, Мыски – 13, Промышленновский МО – 13, Калтан – 9, Полысаево – 7, Тайга – 7, Ленинск-Кузнецкий МО – 6, Новокузнецкий МР – 6, Гурьевский МО – 4, Киселевск – 3, Топкинский МО – 3, Кемеровский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Так, у онкобольного 1941 года рождения развилась двусторонняя пневмония. Мужчина проживал в Тисульском муниципальном округе. У мужчины 1958 года рождения и женщины 1934 года рождения из Новокузнецка, а также жителя Полысаева 1961 года рождения тоже развилась двусторонняя пневмония. Двое последних страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.

251 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 70913 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 5852 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 12740 человек.