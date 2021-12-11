Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе иномарка слетела с моста в реку: пог...

В Кузбассе иномарка слетела с моста в реку: погибли муж и жена

11 декабря 2021 в 17:45

Мужчина не справился с управлением.

В селе Старопестерёво Беловского района легковой автомобиль упал с моста в реку. В результате два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе МВД Кузбасса, 60-летний водитель Renault Fluence не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение моста.

«Авто опрокинулось в реку Иня. В результате ДТП водитель и его 55-летняя супруга скончались до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Тем временем кадры с места происшествия появились в местном паблике во «ВКонтакте».


Читайте также

Content
Власти Кемерова потратят почти 12 миллионов на благоустройство Кировского района
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 декабря
Content 20190517 15
Стали известны сроки отмены автобусов ПАЗ в Кемерове
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 декабря

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?