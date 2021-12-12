Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 декабря

Умерли три женщины.

На утро 12 декабря в Кемеровской области ещё у 355 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 69, Новокузнецк – 53, Междуреченск – 40, Юрга – 31, Промышленновский МО – 22, Ленинск-Кузнецкий – 19, Анжеро-Судженск – 16, Белово – 15, Мыски – 12, Калтан – 10, Топкинский МО – 10, Киселевск – 8, Полысаево – 8, Яшкинский МО – 6, Осинники – 5, Тайга – 5, Гурьевский МО – 4, Яйский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Новокузнецкий МР – 3, Юргинский МО – 3, Березовский – 2, Прокопьевск – 2, Мариинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Тисульский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. У всех трёх женщин (1963, 1940, 1944 годов рождения) развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У первой, жительницы Прокопьевска, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У второй пациентки были патологии сердечно-сосудистой системы и почек. Она проживала в Новокузнецке. У третьей женщины, которая тоже жила в Новокузнецке, были проблемы с сердцем и диабет.

Всего с начала пандемии в Кузбассе выявлено 78739 случаев заболевания. Выздоровели 71161 заболевших, скончались – 1622, на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 13267 человек.