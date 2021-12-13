Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 декабря

Умерли три человека.

На утро 13 декабря в Кемеровской области ещё у 354 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 71, Новокузнецк — 42, Междуреченск — 41, Ленинск-Кузнецкий — 23, Промышленновский округ — 18, Белово — 17, Калтан — 15, Мыски — 15, Анжеро-Судженск — 14, Юрга — 14, Новокузнецкий район — 14, Топкинский округ — 11, Полысаево — 7, Прокопьевск — 6, Осинники — 6, Киселёвск — 6, Тайга — 5, Гурьевский округ — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Юргинский округ — 4, Яйский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Кемеровский округ — 3, Берёзовский — 2, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались три пациента с коронавирусом. Это женщина 1960 года рождения из Кемерова, женщина 1954 года рождения из Новокузнецка и мужчина 1951 года рождения из Тисульского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 79 093 случая коронавируса: 6 061 человек получает медицинскую помощь, 71 407 выздоровели, 1 625 скончались.