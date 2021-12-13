На кузбасской шахте «Листвяжная» завершились поисковые работы

Подняли тело последнего погибшего.

Из шахты «Листвяжная» в Беловском городском округе подняли тело последнего погибшего шахтёра. Об этом сообщает Газета Кемерова.

В настоящее время горноспасатели завершили поисковые работы.

«За время выполнения поисково-спасательных работ проведена разведка горных выработок аварийного участка шахты, протяженностью — 41 км. Для создания безопасных условий ведения аварийно-спасательных работ производилась подача газообразного азота, хладона и углекислого газа по скважинам в горные выработки шахты», — цитирует издание сообщение ГУ МЧС Кузбасса.

Сообщается, что всего специалисты во время проведения аварийных работ возвели 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановили 6 вентиляционных шлюзов, 1 кроссинг и запустили в нормальном режиме вентилятор главного проветривания шахты. Кроме того, из подтопленных частей горных выработок откачали более 20 000 кубометров воды.

На участке продолжатся работы по восстановлению доаварийного режима проветривания горных выработок шахты. Также специалисты будут заниматься усилением изоляции выработанного пространства путём возведения взрывоустойчивых перемычек, а также контролировать газовую обстановку.