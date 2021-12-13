В Кузбассе ожидаются морозы до -32 градусов

Синоптики пообещали похолодание уже в середине недели.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на новую рабочую неделю декабря. Регион холодные ночи и умеренно холодные дни.

Так, уже в ночь на вторник, 14 декабря, температура по области опустится до -15 … -20, местами -25. Днём ожидается -13 … -18, местами -23. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на южный и порывами 3-8 м/с. Ночью небольшой местами пройдёт умеренный, днём — небольшой снег, на дорогах гололедица, местами изморозь.

«В ночь на среду похолодает до -27 … -32, днём будет чуть теплее — -14 … -19, местами -24. Ветер будет дуть южный с порывами до 14 м/с. По области возможен небольшой снег», - сообщили в метеоцентре.

В четверг, 16 декабря, ночные температуры составят -15 … -20, местами до -27. Днём потеплеет до -5… -10. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 15 м/с. Возможен небольшой, местами умеренный снег.

В пятницу ночные температуры будут в пределах -12 … -17, дневные — -8 … -13. Южный ветер ночью будет усиливаться до 12 м/с, днём — до 17 м/с. Ночью местами пройдёт небольшой снег, днём возможен небольшой, местами умеренный снег, метели.