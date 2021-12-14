Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 декабря

Умерли пять пациентов.

По данным на утро 14 декабря в Кемеровской области выявили 352 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 68, Новокузнецк — 44, Междуреченск — 38, Белово — 21, Новокузнецкий район — 17, Юрга — 16, Мыски — 14, Анжеро-Судженск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 12, Берёзовский — 10, Осинники — 10, Прокопьевск — 10, Калтан — 8, Топкинский округ — 8, Яшкинский округ — 8, Гурьевский округ — 7, Юргинский округ — 7, Яйский округ — 7, Тисульский округ — 5, Полысаево — 4, Тайга — 4, Кемеровский округ — 4, Мариинский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Киселёвск — 2, Краснобродский — 2, Беловский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Ижморский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли пять пациентов. Это мужчина 1950 года рождения и женщина 1941 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1962 года рождения из Кемерова, женщина 1968 года рождения из Полысаева и мужчина 1928 года рождения из Тисульского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, а болезнь протекала на фоне заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, ожирения, патологии центральной нервной системы, патологии сосудов, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 79 445 случаев коронавируса: 6 157 человек получают медицинскую помощь, 71 658 выздоровели, 1 630 скончались.