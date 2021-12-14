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В Кемерове переименовали две остановки

14 декабря 2021 в 17:49

На проспекте Советском.

Власти Кемерова приняли решение переименовать два остановочных пункта общественного транспорта в городе. Соответствующее постановление было опубликовано в Сети 13 декабря. Его подписал мэр Илья Середюк.

Теперь остановки, которые находятся рядом с домами № 18 и № 29 на проспекте Советском, будут называться «Кузбассэнерго». Сейчас они носят названия «Промсвязьбанк».

«Управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово организовать изготовление табличек с наименованием остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Кемерово, размещенных на остановочных павильонах, в соответствии с настоящим постановлением», — говорится в официальном документе.


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