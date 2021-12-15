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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 декабря

15 декабря 2021 в 12:33

Умерли шесть человек.

На утро 15 декабря в Кемеровской области ещё у 350 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 70, Кемерово — 68, Междуреченск — 32, Белово — 27, Юрга — 18, Анжеро-Судженск — 14, Мыски — 14, Кемеровский округ — 10, Берёзовский — 9, Ленинск-Кузнецкий — 9, Гурьевский округ — 9, Топкинский округ — 9, Осинники — 8, Прокопьевск — 7, Беловский округ — 6, Калтан — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Тисульский округ — 4, Юргинский округ — 4, Яйский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Новокузнецкий район — 3, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Тайга — 2, Ижморский округ — 2, Мариинский округ — 2, Чебулинский округ — 2», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это две женщины 1949 и 1939 годов рождения из Кемерова, женщина 1937 года рождения из Яшкинского муниципального округа, мужчина 1963 года рождения из Юрги, женщина 1956 года рождения из Анжеро-Судженска и мужчина 1952 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 79 795 случаев коронавируса: 6 246 человек получают медицинскую помощь, 71 913 выздоровели, 1 636 скончались.


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