Задержан собственник холдинга СДС, владеющего шахтой "Листвяжная" в Кузбассе

Михаил Федяев находится в изоляторе временного содержания.

Ещё четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела об аварии на «Листвяжной», которая унесла жизни 51 человека. В том числе задержали одного из собственников "Листвяжной" Михаила Федяева, возглавляющего холдинговую компанию "Сибирский деловой союз" (СДС), в составе которой работает шахта.

"Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц в рамках расследования дела. Среди них основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, генеральный директор компании Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов, главный инженер ООО "Шахта" Листвяжная" Анатолий Лобанов", - рассказала ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

В зависимости от роли каждого всем четверым уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия". В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ходе расследования уголовного дела о ЧП на «Листвяжной» были арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник аварийного участка шахты Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

В пресс-службе холдинга сообщили, что компания и все входящие в нее предприятия работают в штатном режиме. Исполняющим обязанности президента ХК "СДС" назначен первый вице-президент компании Сергей Колмогоров.