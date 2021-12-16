Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 декабря

Умер 26-летний кемеровчанин.

На утро 16 декабря в Кемеровской области ещё у 353 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 71, Новокузнецк — 57, Белово — 23, Юрга — 23, Междуреченск — 20, Анжеро-Судженск — 15, Мыски — 15, Ленинск-Кузнецкий — 12, Берёзовский — 11, Беловский округ — 10, Кемеровский округ — 10, Топкинский округ — 10, Осинники — 9, Гурьевский округ — 9, Промышленновский округ — 9, Полысаево — 6, Калтан — 5, Ижморский округ — 5, Яшкинский округ — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Тисульский округ — 4, Яйский округ — 4, Киселёвск — 2, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Прокопьевск — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это женщина 1972 года рождения из Ленинска-Кузнецкого, мужчина 1995 года рождения из Кемерова, мужчина 1938 года рождения из Междуреченска, мужчина 1945 года рождения из Крапивинского муниципального округа и мужчина 1960 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 80 148 случаев коронавируса: 6 341 человек получает медицинскую помощь, 72 166 выздоровели, 1 641 скончался.