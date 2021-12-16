В Ленинске-Кузнецком школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

На действия кондуктора пожаловалась мать ребенка.

Жительница Ленинска-Кузнецкого рассказала, что 15 декабря её сына-школьника высадила из маршрутки кондуктор. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Уже в транспорте ребёнок обнаружил, что у него из карманов пропала вся мелочь. В итоге мальчику пришлось идти домой пешком.

«Кондуктор 11-й маршрутки высадила ребёнка, который не мог заплатить за проезд, так как деньги (всё, из всех карманов) у него вытащили в школьной раздевалке. Мой сын шёл пешком по холоду от Дачного до микрорайона. Кондуктору 21 рубль важнее, чем жизнь и здоровье ребёнка», — цитирует издание сообщение горожанки в одном из пабликов.

История вызвала резонанс, собрав более 100 комментариев. Горожане вспоминали истории, участниками которых становились они сами или их дети. А также удивлялись, почему никто из пассажиров маршрутки не вступился за ребёнка и не оплатил его проезд. Также маме мальчика посоветовали разобраться со школой, у учеников которой пропадают деньги.

Дошла ли информация об инциденте до руководства транспортной компании пока не сообщается.