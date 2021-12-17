Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 декабря

Умерли шесть человек.

На утро 17 декабря в Кемеровской области ещё у 354 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 68, Кемерово — 60, Междуреченск — 27, Юрга — 26, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 18, Новокузнецкий район — 13, Белово — 11, Киселёвск — 11, Мыски — 11, Промышленновский округ — 11, Анжеро-Судженск — 8, Полысаево — 7, Гурьевский округ — 7, Берёзовский — 6, Калтан — 6, Осинники — 6, Топкинский округ — 6, Яйский район — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Ижморский округ — 3, Тайга — 2, Беловский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Тисульский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1933 года рождения и женщина 1961 года рождения из Кемерова, женщина 1957 года рождения из Новокузнецка, женщина 1968 года рождения из Полысаева, женщина 1934 года рождения из Междуреченска, женщина 1949 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 80 502 случая коронавируса: 6 431 человек получает медицинскую помощь, 72 424 выздоровели, 1 647 скончались.