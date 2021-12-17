Илья Середюк назвал самое запоминающееся событие 2021 года

И рассказал о планах столицы Кузбасса на будущее.

Глава города Кемерово Илья Середюк в ходе выступления перед депутатами горсовета 17 декабря ответил на ряд вопросов. Один из них касался обустроенных пляжей и мест отдыха у воды — в настоящее время в городе они практически отсутствуют.

Мэр согласился, что вопрос действительно актуальный. По его словам, сегодня кемеровчане требуют совершенно иного уровня, иного качества отдыха. Поэтому в рамках реализации проекта по строительству и благоустройству новых набережных вдоль реки Томь предусмотрены специальные места для отдыха у воды.

«Также есть большой проект, к которому мы сегодня ищем возможность подступиться, прежде всего с финансовой точки зрения — это благоустройство территории озера Красное. И мы видим в перспективе, в том числе с началом реализации в текущем году, три крупных точки создания комфортных зон отдыха у воды. Это в Кировском районе набережная, место вдоль строящейся набережной реки и это реализация проекта по благоустройству озера Красного и создания там комфортной среды», — рассказал мэр.

В ходе разговора о грядущих изменениях, мэр упомянул и скорую реорганизацию системы общественного транспорта. Илья Середюк подчеркнул, что замена старого транспорта на новый сегодня ведётся в разных городах России. Обновление парка начали с автобусов, так как на них приходится наибольший объём перевозок. Теперь пришла очередь маршрутных такси.

«В 2022 году мы приступаем к серьёзнейшей фазе обновления подвижного состава и перехода на новые маршруты городского транспорта, в том числе предлагаем всем нашим частным предпринимателям, бизнесу, который сегодня работает в транспорте, принять в этом участие», — сообщил мэр.

Уже со следующей недели власти начнут объявлять аукционы на обслуживание городских маршрутов. На конкурсной основе тот или иной маршрут сможет получить как муниципальный, так и частный перевозчик.

А в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году в посёлке Пригородном Кемеровского муниципального округа начнётся строительство новой школы. Её отличительной особенностью станут внутренний дворик для активного отдыха учащихся, мастерские и научный центр-библиотека.

Что же касается года уходящего, самым значимым для города Кемерово градоначальник назвал одно их культурных событий – премьеру в драматическом театре, которую ставил Евгений Гришковец.