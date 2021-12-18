Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 18 декабря в Кемеровской области ещё у 351 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 71, Кемерово – 66, Ленинск-Кузнецкий – 23, Междуреченск – 22, Прокопьевск – 17, Киселевск – 14, Новокузнецкий МР – 14, Юрга – 13, Промышленновский МО – 13, Белово – 12, Анжеро-Судженск – 11, Мыски – 10, Березовский – 7, Полысаево – 7, Калтан – 5, Осинники – 5, Гурьевский МО – 5, Топкинский МО – 5, Прокопьевский МО – 4, Яйский МО – 4, Беловский МО – 3, Кемеровский МО – 3, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Тайга – 2, Ижморский МО – 2, Мариинский МО – 2, Юргинский МО – 2, Краснобродский – 1, Крапивинский МО – 1, Тисульский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1960 года рождения из Белова, мужчина 1954 года рождения, кемеровчанка 1932 года рождения и женщина 1952 года рождения из Тисульского муниципального округа. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь проходила на фоне других хронических заболеваний.

256 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 72680 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 6522 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10463 человека.