Бизнесмен заявил о готовности помочь арестованному Михаилу Федяеву

Он готов помочь собственнику «Листвяжной» как морально, так и материально.

Бизнесмен Роман Троценко сообщил, что готов помочь Михаилу Федяеву, арестованному после трагедии на шахте «Листвяжная». Так, он заявил о готовности предоставить финансирование его компании «СДС-Уголь».

«Мы с группой СДС партнёрствуем в отношении кемеровского «Азота». Я знаю Федяева как ответственного человека, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни. (…) Если будет необходимость подставить плечо, предоставить кредитную линию или финансирование — мы это сделаем. Но об этом разговора пока нет», — сказал Троценко РБК.

Напомним, взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало неоднократное нарушение правил техники безопасности. Федяеву и топ-менеджерам СДС предъявили обвинения по ч. 3 ст. 217 (речь идёт о нарушении промбезопасности). 15 декабря суд отправил Федяева в СИЗО на два месяца.

Троценко отметил, что последний очень переживал из-за аварии.