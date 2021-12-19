Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 декабря

Умерли пять человек.

На утро 19 декабря в Кемеровской области ещё у 349 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 68, Кемерово – 67, Междуреченск – 31, Юрга – 18, Белово – 18, Киселевск – 16, Новокузнецкий МР – 15, Ленинск-Кузнецкий – 14, Прокопьевск – 12, Анжеро-Судженск – 8, Мыски – 8, Кемеровский МО – 7, Калтан – 6, Осинники – 6, Гурьевский МО – 6, Мариинский МО – 6, Тяжинский МО – 6, Березовский – 5, Промышленновский МО – 5, Тисульский МО – 5, Полысаево – 3, Ижморский МО – 3, Топкинский МО – 3, Яйский МО – 3, Тайга – 2, Беловский МО – 2, Крапивинский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Краснобродский – 1, Юргинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациенток с коронавирусом. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1937 года рождения из Новокузнецка болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1959 года рождения из Прокопьевска было больное сердце и хроническая патология бронхов. Новокузнечанка 1957 года рождения страдала от хронической бронхиальной патологии. У женщины 1956 года рождения, тоже из Новокузнецка, была патология сердечно-сосудистой системы и ЦНС. Кемеровчанка 1932 года рождения была сердечницей и имела проблемы с центральной нервной системой.

За весь период пандемии в Кузбассе выявлено 81202 случаев заболевания, выздоровели 72946 человек, 1656 скончались. На домашней изоляции в медицинских стационарах и в обсерваторах находятся 11030 человек.