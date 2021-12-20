Крупный пожар произошел в кемеровском ТЦ «Поляна»

Возгорание тушили 48 человек.

В ночь 20 декабря в здании торгового центра «Поляна» на улице Тухачевского, 50 произошёл пожар. В МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 0:49. На его тушение выезжали 48 человек и 17 единиц техники.

«На момент прибытия первого подразделения шёл густой чёрный дым. В результате пожара обгорели вещи и металлические стеллажи на площади 200 квадратных метров. Эвакуация не проводилась, так как людей в здании не было. Причина возгорания будет установлена», — сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.

В 1:44 пожар был ликвидирован, добавили в ведомстве.

Тем временем кадры с места пожара появились в соцсети «ВКонтакте».