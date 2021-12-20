Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 декабря

Умерли пять человек.

На утро 20 декабря в Кемеровской области ещё у 353 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 72, Кемерово — 69, Междуреченск — 29, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 19, Новокузнецкий район — 16, Прокопьевск — 15, Киселёвск — 14, Юрга — 11, Анжеро-Судженск — 9, Мыски — 7, Берёзовский — 6, Калтан — 6, Осинники — 6, Промышленновский округ — 6, Полысаево — 5, Гурьевский округ — 5, Кемеровский округ — 5, Мариинский округ — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Беловский округ — 3, Тяжинский округ — 3, Яйский округ — 3, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Крапивинский округ — 2, Тисульский округ — 2, Топкинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Ижморский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациенток с коронавирусом. Это женщины 1974 и 1947 годов рождения из Кемерова, мужчина 1950 года рождения из Новокузнецкого района, женщины 1955 и 1952 годов рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 81 555 случаев коронавируса: 6 685 человек получают медицинскую помощь, 73 209 выздоровели, 1 661 скончался.