В Кемерове переименовали 25 маршрутов общественного транспорта

В связи с предстоящей транспортной реформой.

В столице Кузбасса включили в реестр регулярных перевозок 25 переименованных маршрутов кемеровского общественного транспорта. Напомним, их планируют запустить в 2022 году.

«Вместо маршрутных такси на них будут работать современные автобусы. Так, переименовали маршрутки № 1т (теперь № 111), № 2т (2), 3т (85), 7т (7), 8т (88), 9т (99), 13т (13), 15т (15), 18т (18), 21т (21), 22т (22), 26т (226), 27т (227), 28т (228), 31т (31), 33т (33), 35т (35), 37т (37), 40т (40), 45т (45), 47т (47), 48т (48), 50т (50), 83т (84), 144т (244)», - сообщили в администрации Кемерова.

Также в путь следования четырёх маршрутов (автобусы № 40, 47, 50, 111) внесены изменения с учётом замечаний и пожеланий кемеровчан, которые регулярно поступают в УЕЗТУ и администрацию города. На 21 маршруте схемы движения останутся прежними.

Маршруты планируют запустить в 2022 году после того, как будут определены транспортные предприятия, которые будут обслуживать эти маршруты.