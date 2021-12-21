Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 21 декабря в Кемеровской области ещё у 351 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 73, Кемерово — 66, Междуреченск — 31, Юрга — 28, Белово — 23, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 21, Промышленновский округ — 12, Гурьевский округ — 9, Кемеровский округ — 9, Анжеро-Судженск — 8, Топкинский округ — 8, Берёзовский — 7, Ленинск-Кузнецкий округ — 7, Осинники — 4, Новокузнецкий район — 4, Мыски — 4, Полысаево — 2, Мариинский округ — 2, Тисульский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Калтан — 1, Киселёвск — 1, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яйский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это мужчина 1932 года рождения и женщина 1948 года рождения из Новокузнецка, женщина 1938 года рождения из Кемерова и женщина 1930 года рождения из Прокопьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 81 906 случаев коронавируса: 6 764 человека получают медицинскую помощь, 73 477 выздоровели, 1 665 скончались.