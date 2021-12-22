Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 декабря

Умерли шесть человек.

На утро 22 декабря в Кемеровской области ещё у 349 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 75, Кемерово — 70, Юрга — 30, Междуреченск — 25, Прокопьевск — 21, Ленинск-Кузнецкий — 20, Анжеро-Судженск — 15, Белово — 14, Промышленновский округ — 7, Мыски — 5, Полысаево — 5, Гурьевский округ — 5, Новокузнецкий район — 5, Топкинский округ — 5, Юргинский округ — 5, Берёзовский — 4, Калтан — 4, Осинники — 4, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Тяжинский округ — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Беловский округ — 2, Ижморский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Тисульский округ — 2, Краснобродский — 1, Мариинский округ — 1, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом. Это женщина 1949 года рождения из Кемерова, женщина 1930 года рождения из Новокузнецка, женщина 1939 года рождения из Кемерова, женщина 1938 года рождения из Яшкинского муниципального округа, женщина 1928 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1950 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 82 255 случаев коронавируса: 6 840 человек получают медицинскую помощь, 73 744 выздоровели, 1 671 человек скончался.