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Машина губернатора Кузбасса попала в аварию

21 декабря 2021 в 17:18

Стали известны подробности ДТП.

Во вторник, 21 декабря, на территории Прокопьевского муниципального округа произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, на автодороге Кемерово — Новокузнецк на 137 километре сразу несколько машин последовательно попали в ДТП.

«Примерно в 08:10 утра по местному времени произошло столкновение двух грузовиков Hino. В 08:45 также столкнулись грузовик MAN и внедорожник Renault Duster, в результате чего пострадал водитель Renault. Позднее, примерно в 08:55 по трассе ехал водитель Toyota Corolla и при приближении к месту аварии совершил резкое торможение, не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. Машину от удара отбросило в сторону ехавшего в попутном направлении служебного автомобиля губернатора Кузбасса, а затем на стоявший на обочине грузовик Hino. Водитель Toyota получил травмы», - рассказали в ведомстве.

В настоящий момент управление ГИБДД устанавливает все обстоятельство происшествия. Обеспечена безопасность движения на данном участке трассы для других участников движения.


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