Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 декабря

Умерли пять человек.

На утро 23 декабря в Кемеровской области ещё у 347 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 74, Кемерово — 70, Юрга — 32, Междуреченск — 27, Ленинск-Кузнецкий — 21, Прокопьевск — 17, Анжеро-Судженск — 13, Белово — 13, Мыски — 6, Кемеровский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Берёзовский — 5, Новокузнецкий район — 5, Топкинский округ — 5, Юрга — 5, Калтан — 4, Осинники — 4, Гурьевский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Киселёвск — 3, Полысаево — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Яйский округ — 3, Беловский округ — 2, Ижморский округ — 2, Тисульский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это мужчина 1947 года рождения из Топок, мужчина 1955 года рождения из Юрги, мужчина 1941 года рождения из Кемерова, мужчины 1935 и 1960 годов рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, хронического бронхита, патологии желудочно-кишечного тракта, хронической болезни почек, анемии, онкопатологии, хронической обструктивной болезни лёгких.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 82 602 случая коронавируса: 6 911 человек получают медицинскую помощь, 74 015 выздоровели, 1 676 скончались.