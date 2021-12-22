В Кузбассе ослабили ограничения по коронавирусу на Новый год и Рождество

Соответствующее распоряжение 22 декабря подписал губернатор Сергей Цивилёв.

В Кузбассе ослабили часть ограничений по коронавирусу на новогодние и рождественские праздники.

«Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова, с очным присутствием граждан в период с 22.12.2021 по 10.01.2022. Планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления муниципальных образований», — говорится в распоряжении за подписью губернатора.

Этот же документ разрешает детским садам, школам и учреждениям допобразования проведение новогодних утренников и прочих мероприятий — при условии соблюдения противоэпидемических мер и ряда условий. В частности, праздники должны проходить в изолированных группах или помещениях; совместные мероприятия для нескольких групп исключены; на одного ребёнка должен приходиться один приглашённый взрослый (родитель или другой родственник); все посетители должны иметь средства индивидуальной защиты, на входе у посетителей должна измеряться температура, а помещения, в которых проходит праздник, — регулярно обрабатываться.

При этом, если праздник проводится в любом из учреждений культуры, у всего персонала должны иметься документы о пройденной вакцинации.

В зрительном зале рассадка должна проводиться с учётом социальной дистанции (исключение — члены одной семьи); на празднике одновременно могут присутствовать не более 200 человек; запрещается проводить программы в холле или фойе зданий — то есть в помещениях со свободным доступом посетителей и без зрительских мест.

В ходе мероприятия должны соблюдаться все стандартные противоэпидемические меры, утверждённые и озвученные ранее Роспотребнадзором.