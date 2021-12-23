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В Кемерове водитель иномарки врезался в кафе: есть погибший и пострадавшие

23 декабря 2021 в 16:35

ДТП произошло на проспекте Ленина.

В четверг, 23 декабря, на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 Января водитель Mazda сбил пешехода и врезался в павильон «Подорожник». В результате один человек погиб, двое пострадали.

«По предварительным данным, водитель, мужчина, 1992 г. р. (29 лет), управляя автомобилем марки «Мазда», проезжая перекресток пр. Ленина — ул. 9 Января со стороны бульвара Пионерского на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода, женщину, 1956 г. р. (65 лет), которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого, автомобиль виновника совершил наезд на препятствие — павильон «Подорожник», — сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД.

По предварительным данным, пострадали водитель Mazda и пешеход. Характер их травм сейчас уточняется. А 25-летний пассажир автомобиля скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.


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