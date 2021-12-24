Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 декабря

Умерли пять человек.

На утро 24 декабря в Кемеровской области ещё у 345 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 69, Кемерово — 61, Юрга — 34, Междуреченск — 26, Ленинск-Кузнецкий — 20, Прокопьевск — 16, Белово — 15, Анжеро-Судженск — 14, Мыски — 8, Берёзовский — 7, Топкинский округ — 7, Новокузнецкий район — 7, Кемеровский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Юргинский округ — 6, Калтан — 5, Осинники — 5, Полысаево — 5, Гурьевский округ — 5, Тяжинский округ — 4, Тисульский округ — 3, Яйский округ — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Крапивинский округ — 2, Киселёвск — 1, Тайга — 1, Беловский округ– 1, Ижморский округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. Это двое мужчин 1977 и 1971 годов рождения из Крапивинского муниципального округа, мужчина 1952 года рождения и женщина 1972 года рождения из Новокузнецка и мужчина 1967 года рождения из Топкинского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 82 947 случаев коронавируса: 6 985 человек получают медицинскую помощь, 74 281 выздоровели, 1 681 человек скончался.