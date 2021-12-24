В Кузбассе ввели обязательную процедуру принятия клятвы шахтера

Замгубернатора опубликовал текст клятвы.
В Кемеровской области горняка решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы горняка.
«Профессия шахтёра до сих пор остаётся одной из самых опасных. Значительно снизить риски можно только действуя с разных сторон: использовать наилучшие доступные технологии в сфере безопасности и исключать факторы, когда по тем или иным обстоятельствам происходит сознательное нарушение правил охраны труда», — сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в Instagram.
По его словам, ранее власти посоветовались с горняками и совместно пришли к этому решению. Это сделано с целью повышения личной ответственности работников угольных и горнорудных предприятий.
Также замгубернатора опубликовал текст клятвы:
«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
- быть достойным профессии шахтер;
- честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;
- четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;
- не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;
- стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;
- не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;
- уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;
- честно трудиться во благо Кузбасса».
«Клятва горняка — ещё один шаг к тому, что каждый шахтёр должен понимать, что несёт ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», — добавил Панов.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы