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В Кузбассе ввели обязательную процедуру принятия клятвы шахтера

24 декабря 2021 в 16:27

Замгубернатора опубликовал текст клятвы.

В Кемеровской области горняка решили сделать обязательной процедуру принятия клятвы горняка.

«Профессия шахтёра до сих пор остаётся одной из самых опасных. Значительно снизить риски можно только действуя с разных сторон: использовать наилучшие доступные технологии в сфере безопасности и исключать факторы, когда по тем или иным обстоятельствам происходит сознательное нарушение правил охраны труда», — сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов в Instagram.

По его словам, ранее власти посоветовались с горняками и совместно пришли к этому решению. Это сделано с целью повышения личной ответственности работников угольных и горнорудных предприятий.

Также замгубернатора опубликовал текст клятвы:

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

  • быть достойным профессии шахтер;
  • честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;
  • четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;
  • не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;
  • стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;
  • не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;
  • уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;
  • честно трудиться во благо Кузбасса».

«Клятва горняка — ещё один шаг к тому, что каждый шахтёр должен понимать, что несёт ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», — добавил Панов.


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