Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 декабря

Умерли четыре женщины.

На утро 25 декабря в Кемеровской области ещё у 342 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 74, Кемерово – 68, Юрга – 33, Белово – 20, Ленинск-Кузнецкий – 17, Междуреченск – 17, Прокопьевск – 14, Анжеро-Судженск – 13, Новокузнецкий МР – 12, Кемеровский МО – 8, Полысаево – 7, Промышленновский МО – 7, Топкинский МО – 7, Березовский – 5, Осинники – 5, Гурьевский МО – 5, Калтан – 4, Мыски – 4, Тисульский МО – 3, Юргинский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Киселевск – 2, Прокопьевский МО – 2, Яйский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Беловский МО – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациентки с коронавирусом, у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1934 года рождения из Новокузнецка была патология сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, сахарный диабет. Умерли ещё две новокузнечанки — 1951 и 1936 года рождения. У той, что старше, было больное сердце, проблемы с ЦНС, диабет, рак. Кемеровчанка 1942 года рождения тоже имела патологию сердечно-сосудистой системы и диабет.

261 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 74542 человека вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 7062 пациента с диагнозом COVID-19. В стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9 507 человек.