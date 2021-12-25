На новогодних каникулах в Кемерове отменят маршрутки и часть автобусов

Стало известно, как будет ходить транспорт в праздничную неделю.
В кемеровском УЕЗТУ рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние и рождественские каникулы. Так, кемеровчанам напомнили об отмене с начала года маршрутов с литерой «Т» (впоследствии их заменят автобусы), а также о сокращении ряда автобусных рейсов на время праздников.
1 января в Кемерове отменяются маршрутки:
- № 2т «ж.д. Вокзал — ост. Оптово-розничная ярмарка»,
- № 3т «ТРК Променад 2 — ул. 1-я линия»,
- № 8т «д.п. Шалготарьян — ж/д вокзал»,
- № 16т «д.п. Комсомольский — Губернский рынок»,
- № 21т «д.п. Комсомольский — ж. р. Ягуновский»,
- № 26т «д.п. 21 микрорайон — ост. 1-я линия»,
- № 33т «д.п. Шалготарьян — губернский рынок»,
- № 35т «д.п. Шалготарьян — остановка Детский сад»,
- № 37т «ул. Мичурина — ул. Кирова»,
- № 64т «КГМИ — Оптово-розничная ярмарка»,
- № 66т «посёлок Казачий — КОАО Химпром»,
- № 81т «д.п. Комсомольский — ж/д вокзал»,
- № 83т «д.п. Шалготарьян — КЭМЗ»,
- № 126т «д.п. Комсомольский — ост. Оптово-розничная ярмарка»,
- № 144т «д.п. Шалготарьян — с/з Суховский».
Также не будут городские автобусы:
- № 3 «д.п. Комсомольский — ул. Кирова»,
- № 19 «ТРК Променад 2 — ост. ДСК»,
- № 26 «д.п. Шалготарьян — ост. Сельхозинститут»,
- № 49 «д.п. Комсомольский — ост. Кирова»,
- № 52 «д.п. Прогресс — 21 микрорайон»,
- № 67 «ДК Кировского — ул. Суворова»,
- № 101 «ж/д вокзал – Оптово-розничная ярмарка», кроме рейса с отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
- № 105А «д.п. Комсомольский — п. Новостройка»,
- № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино»,
- № 164 «ж.д. Вокзал — д. Силино» (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
- № 170э «ж.д. Вокзал — ЖК «Солнечный бульвар»,
- № 186э «АВ Кемерово — с. Новоподиково»,
- № 193 «ст. Латыши — п. Привольный».
В первый день года не будут ходить и пригородные автобусы. Трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать по расписанию воскресного дня с отменой некоторых рейсов.
2 января отменяются названные выше маршрутки, а также городские автобусы:
- № 19 «ТРК Променад 2 — ост. ДСК»,
- № 49 «д.п. Комсомольский — ост. ул. Кирова»,
- № 101 «ж/д вокзал — Оптово-розничная ярмарка», кроме рейса, отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
- № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино»,
- № 164 «ж.д. Вокзал — д. Силино» (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
- № 170э «ж.д. Вокзал — ЖК Солнечный бульвар».
3 января не будет ходить маршрутка № 37т «ул. Мичурина — ул. Кирова», а также автобусы:
- № 101 «ж.д. Вокзал — Оптово-розничная ярмарка» (кроме рейса от вокзала в 7:00)
- № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино» (отменён до 8 января).
Все остальные маршруты в праздники будут работать по расписанию воскресного дня. Подробное расписание всех маршрутов можно посмотреть на сайте УЕЗТУ.
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