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На новогодних каникулах в Кемерове отменят маршрутки и часть автобусов

25 декабря 2021 в 19:03

Стало известно, как будет ходить транспорт в праздничную неделю.

В кемеровском УЕЗТУ рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние и рождественские каникулы. Так, кемеровчанам напомнили об отмене с начала года маршрутов с литерой «Т» (впоследствии их заменят автобусы), а также о сокращении ряда автобусных рейсов на время праздников.

 

1 января в Кемерове отменяются маршрутки:

  • № 2т «ж.д. Вокзал — ост. Оптово-розничная ярмарка»,
  • № 3т «ТРК Променад 2 — ул. 1-я линия»,
  • № 8т «д.п. Шалготарьян — ж/д вокзал»,
  • № 16т «д.п. Комсомольский — Губернский рынок»,
  • № 21т «д.п. Комсомольский — ж. р. Ягуновский»,
  • № 26т «д.п. 21 микрорайон — ост. 1-я линия»,
  • № 33т «д.п. Шалготарьян — губернский рынок»,
  • № 35т «д.п. Шалготарьян — остановка Детский сад»,
  • № 37т «ул. Мичурина — ул. Кирова»,
  • № 64т «КГМИ — Оптово-розничная ярмарка»,
  • № 66т «посёлок Казачий — КОАО Химпром»,
  • № 81т «д.п. Комсомольский — ж/д вокзал»,
  • № 83т «д.п. Шалготарьян — КЭМЗ»,
  • № 126т «д.п. Комсомольский — ост. Оптово-розничная ярмарка»,
  • № 144т «д.п. Шалготарьян — с/з Суховский».

Также не будут городские автобусы:

  • № 3 «д.п. Комсомольский — ул. Кирова»,
  • № 19 «ТРК Променад 2 — ост. ДСК»,
  • № 26 «д.п. Шалготарьян — ост. Сельхозинститут»,
  • № 49 «д.п. Комсомольский — ост. Кирова»,
  • № 52 «д.п. Прогресс — 21 микрорайон»,
  • № 67 «ДК Кировского — ул. Суворова»,
  • № 101 «ж/д вокзал – Оптово-розничная ярмарка», кроме рейса с отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
  • № 105А «д.п. Комсомольский — п. Новостройка»,
  • № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино»,
  • № 164 «ж.д. Вокзал — д. Силино» (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
  • № 170э «ж.д. Вокзал — ЖК «Солнечный бульвар»,
  • № 186э «АВ Кемерово — с. Новоподиково»,
  • № 193 «ст. Латыши — п. Привольный».

В первый день года не будут ходить и пригородные автобусы. Трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать по расписанию воскресного дня с отменой некоторых рейсов.

 

2 января отменяются названные выше маршрутки, а также городские автобусы:

  • № 19 «ТРК Променад 2 — ост. ДСК»,
  • № 49 «д.п. Комсомольский — ост. ул. Кирова»,
  • № 101 «ж/д вокзал — Оптово-розничная ярмарка», кроме рейса, отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
  • № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино»,
  • № 164 «ж.д. Вокзал — д. Силино» (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
  • № 170э «ж.д. Вокзал — ЖК Солнечный бульвар».

 

3 января не будет ходить маршрутка № 37т «ул. Мичурина — ул. Кирова», а также автобусы:

  • № 101 «ж.д. Вокзал — Оптово-розничная ярмарка» (кроме рейса от вокзала в 7:00)
  • № 122 «д.п. Центральный — с. Зарубино» (отменён до 8 января).

 

Все остальные маршруты в праздники будут работать по расписанию воскресного дня. Подробное расписание всех маршрутов можно посмотреть на сайте УЕЗТУ.


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