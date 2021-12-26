Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 декабря

Умерли шесть пациентов.

На утро 26 декабря в Кемеровской области ещё у 340 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 73, Кемерово – 65, Междуреченск – 25, Прокопьевск – 24, Юрга – 23, Белово – 19, Ленинск-Кузнецкий – 14, Анжеро-Судженск – 12, Новокузнецкий МР – 11, Промышленновский МО – 8, Кемеровский МО – 7, Гурьевский МО – 6, Топкинский МО – 6, Березовский – 5, Калтан – 5, Юрга – 5, Мыски – 4, Осинники – 4, Полысаево – 4, Беловский МО – 4, Прокопьевский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий – 3, Тисульский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Краснобродский – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Мариинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, у всех шестерых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Мужчина 1940 года рождения жил в Новокузнецке, у него было больное сердце. Ещё одна новокузнечанка 1932 года рождения страдала от ожирения и патологии ЖКТ. У кемеровчанки 1930 года рождения были проблемы с сердцем. У мужчины 1953 года рождения, тоже из Кемерова, были патологии сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Женщина 1973 года страдала сердечно-сосудистым заболеванием, она проживала в Беловском МО. У мужчины 1946 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштагольском МО.

286 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 74828 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 7110 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9807 человек.