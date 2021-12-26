В Кузбассе дети-сироты смогут получить единовременную выплату на покупку жилья

Уже с 1 января.

В Кемеровской области дети-сироты, достигшие 23 лет и не обеспеченные к этому возрасту жильём, смогут получить единовременную выплату (жилищный сертификат) из регионального бюджета на приобретение недвижимости. Соответствующий проект, инициированный прокурором Кемеровской области, рассмотрели депутаты кузбасского парламента.

«Таким образом, предлагаемый законопроект направлен на комплексное решение проблемы обеспечения данной категории лиц жильём. Депутатами Законодательного собрания Кемеровской области указанный проект закона принят единогласно, направлен для подписания губернатору Кузбасса», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Отмечается, что данная выплата будет являться долгосрочным целевым жилищным займом, для погашения которого получатели смогут использовать как собственные средства, так и средства материнского капитала (при наличии оснований для их выплаты).

Новый законопроект начнёт действовать с 1 января 2022 года.е с 1 января.

В Кемеровской области дети-сироты, достигшие 23 лет и не обеспеченные к этому возрасту жильём, смогут получить единовременную выплату (жилищный сертификат) из регионального бюджета на приобретение недвижимости. Соответствующий проект, инициированный прокурором Кемеровской области, рассмотрели депутаты кузбасского парламента.

«Таким образом, предлагаемый законопроект направлен на комплексное решение проблемы обеспечения данной категории лиц жильём. Депутатами Законодательного собрания Кемеровской области указанный проект закона принят единогласно, направлен для подписания губернатору Кузбасса», — сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Отмечается, что данная выплата будет являться долгосрочным целевым жилищным займом, для погашения которого получатели смогут использовать как собственные средства, так и средства материнского капитала (при наличии оснований для их выплаты).

Новый законопроект начнёт действовать с 1 января 2022 года.