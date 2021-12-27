Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 декабря

Умерли четыре человека.

На утро 27 декабря в Кемеровской области ещё у 337 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 78, Кемерово — 70, Юрга — 22, Ленинск-Кузнецкий — 20, Белово — 15, Новокузнецкий район — 12, Кемеровский округ — 11, Осинники — 10, Анжеро-Судженск — 8, Калтан — 8, Топкинский округ — 7, Берёзовский — 6, Полысаево — 6, Прокопьевск — 5, Промышленновский округ — 5, Киселёвск — 4, Междуреченск — 4, Мыски — 4, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Тяжинский округ — 4, Яшкинский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Ижморский округ — 3, Крапивинский округ — 3, Мариинский округ — 3, Прокопьевский округ — 3, Тисульский округ — 3, Юргинский округ — 3, Яйский округ — 3, Краснобродский — 2, Беловский округ — 2, Тайга — 1, Таштагольский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента с коронавирусом. Это женщины 1939 и 1947 годов рождения из Кемерова, а также женщина 1938 года рождения и мужчина 1945 года рождения из Новокузнецка. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 83 966 случаев коронавируса: 7 145 человек получают медицинскую помощь, 75 126 выздоровели, 1 695 скончались.