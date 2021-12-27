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В Кемерове 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта

27 декабря 2021 в 18:27

Из-за праздничной программы.

Жителям столицы напомнили о дорожных ограничениях, которые традиционно приходятся на Новый год.

Так, 31 декабря и 1 января из-за праздничной программы на площади Советов и народных гуляний в эти дни изменится движение транспорта и будет ограничена стоянка в центре города.

«С 18:00 31 декабря до 3:00 1 января будет ограничено движение по Советскому проспекту — от улицы Красной до улицы 50 лет Октября, а также по улице Орджоникидзе — от улицы Арочной до Советского проспекта», - напомнили в городском Центре организации дорожного движения.

Остановка и стоянка транспорта будет ограничена по улице Орджоникидзе — от улицы Островского до площади Советов. Ограничения будут действовать с 20:00 часов до 2:00.


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