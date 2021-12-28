Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 декабря

Умерли пять человек.

На утро 28 декабря в Кемеровской области ещё у 322 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 71, Кемерово — 67, Междуреченск — 35, Юрга — 23, Белово — 22, Ленинск-Кузнецкий — 22, Анжеро-Судженск — 14, Прокопьевск — 10, Калтан — 7, Новокузнецкий район — 7, Берёзовский — 6, Топкинский округ — 6, Юргинский округ — 6, Полысаево — 4, Киселёвск — 3, Мыски — 3, Осинники — 3, Промышленновский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Крапивинский округ — 2, Тяжинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Беловский округ — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тисульский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов с коронавирусом. У всех пяти скончавшихся развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Трое пациентов проживали в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни лёгких. У мужчины 1958 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической патологии бронхов. У мужчины 1962 года рождения — на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, хронического бронхита. У кемеровчанки 1949 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. У житеьницы Берёзовского 1939 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического заболевания почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 84 298 случаев коронавируса: 7166 человек получают медицинскую помощь, 75 432 выздоровели, 1700 скончались.