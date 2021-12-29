Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 декабря

Роспотребнадзор решил больше не озвучивать ежедневную статистику.

Региональное управление Роспотребнадзора отказалось от практики ежедневно озвучивать сводку по территориям Кузбасса, в которых выявлены новые случаи коронавируса. Об этом 29 декабря сообщили в оперштабе — со ссылкой на ведомство.

Напомним, такую сводку специалисты предоставляли оперштабу каждое утро: ежедневно около 11:00 её транслировали сайты минздрава и правительства региона, а также соцсети регионального оперштаба. Информацию о новых случаях заболевания и о территориях, где эти случаи выявлены, можно было также узнать на сайте Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе. Однако с 28 декабря перестал обновляться и он.

«По информации Роспотребнадзора, с сегодняшнего дня данные о количестве заболевших в разрезе муниципальных образований не будут предоставляться в ежедневной сводке. Эта статистика будет приводиться по итогам месяца», — говорится в официальном сообщении.

А вот данные по умершим все еще доступны. Так, на утро 29 декабря зарегистрировано ещё пять летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Среди скончавшихся пациентов — трое новокузнечан. У женщины 1932 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1935 года рождения болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы и хронической обструктивной болезни лёгких. У женщины 1939 болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета и патологии центральной нервной системы. Также скончался житель Мысков — мужчина 1969 года рождения и житель Топкинского округа — мужчина 1948 года рождения. У обоих болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Таким образом количество летальных случаев за весь период пандемии увеличилось до 1705.За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 84 623 случая коронавируса: 75 743 человека выздоровели, 7 175 продолжают получать медицинскую помощь.