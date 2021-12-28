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Губернатор Кузбасса рассказал о сроках отмены QR-кодов в регионе

28 декабря 2021 в 18:33

Нужно достичь уровня коллективного иммунитета в 80%.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в прямом эфире радиостанции «Маяк-Кузбасс» прокомментировал возможные сроки отмены QR-кодов в области.

«Мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора. Как только Кузбасс достигнет установленных показателей по вакцинации, вопрос об отмене режима QR-кодов будет актуален», — отметил глава региона.

По словам Сергея Цивилева,  в Кузбассе вакцинированы 1 092 900 человек, и нужно достичь уровня коллективного иммунитета в 80%. Прививочные пункты будут работать в период новогодних праздников и в предновогодние дни.


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