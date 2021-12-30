В новогодние праздники в Кемерове ГИБДД будет выявлять нетрезвых водителей

По 9 января включительно.

В новогодние каникулы сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме, выявляя нарушителей. Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» продлится на дорогах в Кемерове до 9 января.

«Уважаемые водители, прежде чем сесть за руль в состоянии опьянения, задумайтесь, имеете ли право рисковать чужими жизнями и здоровьем! Нетрезвый водитель — это угроза для жизни и здоровья граждан, поэтому ГИБДД призывает горожан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефону 52-29-65, с мобильного телефона 112 или 02. По каждому обращению будут приняты незамедлительные меры», — сообщил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.

В отделе ГИБДД города Кемерово также напомнили автолюбителям, что тем, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет. Тем, кто на момент проверки уже был лишён прав или отказался проходить медсвидетельствование, грозит штраф до 300 000 рублей или в размере зарплаты за период от года до двух, а также обязательные либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, нарушителя могут лишить права занимать определённые должности. Если нарушитель уже имел судимость за аналогичное правонарушение, штраф может вырасти до 500 000 рублей, а срок лишения свободы — до трёх лет.