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Кузбассовцам рассказали, куда сообщать о плохой уборке снега в праздничные дни

30 декабря 2021 в 16:16

Назвали ответственных за уборку снега и справочные номера телефонов.

В кузбасском Центре управления регионом объяснили, куда сообщать о некачественной уборке снега во время затяжных новогодних праздников.

Так, если снег плохо убрали на придомовой территории, вопросы должны возникнуть к УК или ТСЖ, рядом с организацией — к её руководству, если речь идёт о частной территории — к её собственнику. За уборку от снега улиц и тротуаров отвечает администрация города, района или округа, региональные дороги — министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Федеральными трассами занимается ФКУ «Сибуправтодор».

Пожаловаться на плохую уборку снега во дворе в праздники можно по телефону аварийно-диспетчерской службы УК. О состоянии трасс сообщить по номерам: (3842) 36-81-83 (областные трассы), (3842) 75-29-76 и 8 (961) 707-85-69 (федеральные).


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