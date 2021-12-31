Главы Кемерова и Новокузнецка поздравили кузбассовцев с Новым годом

Одно из поздравлений было оказалось весьма необычным.

Мэр Кемерова Илья Середюк поздравил жителей областного центра с Новым годом.

«Сейчас уходящий для всех нас год становится историей. Историей, которую создали и продолжают создавать кемеровчане. Спасибо всем за поддержку, активное участие в жизни горда и его преображении!» — сказал глава города в видео, опубликованном вечером 31 декабря на его странице в Instagram.

Также Середюк пожелал горожанам исполнения всех желаний, здоровья, мира, взаимопонимания и любви.

А ранее необычное новогоднее поздравление опубликовал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он поздравил горожан с Новым годом атмосферным видео, объединившим все районы города. Новогодние ёлки показаны с высоты птичьего полёта, главы районов по очереди ловят золотой ёлочный шар и пишут на нём пожелания от всех жителей — последним шар подписывает мэр. И всё это под легендарную сказочную песню Евгения Крылатова «Три белых коня».

«А вы знаете, что изначально ёлку украшали конфетами, орехами, пряниками, яблоками — кому как фантазия позволяла? На ветках горели свечки, а на верхушке красовалась звезда. Стеклянные шары и другие украшения появились только 100 лет назад, из-за неурожая яблок. Как раз тогда находчивые стеклодувы их Баварии заменили круглые яблоки шарами. Вот и мы с главами районов выбрали один из подобных золотистых шаров, который сегодня объединил наш любимый Новокузнецк и его жителей. Участники ролика написали свои пожелания. Принимайте и вы эстафету и заряжайтесь праздничным настроением»! — поделился в соцсетях глава города.

Сергей Кузнецов пожелал горожанам здоровья, долголетия, радости в жизни и успехов в делах.