Власти Кузбасса рассказали, как в регионе прошла новогодняя ночь

Об этом рассказал первый замгубернатора Вячеслав Телегин.

Первый заместитель губернатора — председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин заявил, что новогодняя ночь в Кузбассе прошла спокойно.

По словам чиновника, все объекты жизнеобеспечения работают в стабильном режиме.

«Наши коммунальщики, энергетики, дорожники продолжат дежурство до окончания новогодних каникул», — цитирует слова Телегина блок ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса.

Также первый замгубернатора отметил, что работа всей отрасли «жёстко контролируется» в режиме реального времени.