30 рублей за поездку: в Кузбассе подорожает проезд

РЭК установила предельный регулируемый тариф на проезд в общественном транспорте.

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса опубликовала постановление № 969 от 30 декабря 2021 года «Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области — Кузбасса». Об этом сообщает Газета Кемерова.

Согласно документу, новые предельно регулируемые тарифы будут введены с 15 января 2022 года.

«Так, для обычных пассажиров городских автобусов и электротранспорта такой тариф составит 30 рублей за одну поездку при оплате наличными и 25 рублей при оплате транспортной картой. Для школьников и студентов установлен тариф 18 рублей при оплате наличными и 14 рублей при оплате транспортной картой. Для пенсионеров предельно регулируемый тариф составит 15 рублей при оплате наличными и 12 рублей при оплате транспортной картой», - цитирует издание документ.

Кроме того, был установлен тариф и для пригородного транспорта. При оплате наличными он составит 179,28 копеек/пассажиро-километр, а при оплате транспортной картой 156,9 копеек/пассажиро-километр.

Тариф на месячный проездной билет для обычных пассажиров установлен в размере 1250 рублей. Для школьников — 700 рублей, для пенсионеров — 600 рублей.

Также с 15 января 2022 года утрачивает силу постановление РЭК Кузбасса №458 от 10.12.2018. В нём предельный регулируемый тариф на одну поездку в общественном транспорте для обычного пассажира был установлен в размере 20 рублей.

Напомним, на данный момент реальная стоимость проезда в общественном транспорте Кузбасса составляет именно 20 рублей за поездку. Информации о возможном повышении цен, сроках и конкретных цифрах от властей не поступало.